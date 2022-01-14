Популярные актеры рассказали, почему Леонид Куравлев ушел в себя

Известные российские актеры рассказали, почему их коллега по цеху Леонид Куравлев ушел в себя. Почти год до госпитализации он находился в одном из столичных пансионатов, но там артист не завел новых друзей, а контакты со старыми приятелями потерял.

Несколько дней назад Куравлева в тяжелом состоянии госпитализировали в Коммунарку с пневмонией. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Сейчас его состояние здоровья оценивается как тяжелое. Ситуацию осложняет наличие ряда хронических патологий.

В пансионат «Идиллия» Куравлева привез сын Василий, ранее актер проживал с дочерью в своей столичной квартире. На тот момент актер находился в лежачем состоянии. В учреждении после курса реабилитации он смог встать на ноги. С другими людьми, которые проживают в пансионате, Куравлев так и не подружился. Родственники время от времени навещали актера, но его эмоциональное состояние все равно было плохим.

Как считают сотрудники пансионата, здоровье звезды фильма «Афоня» сильно ухудшилось после смерти любимой жены Нины. Ее не стало почти десять лет назад в результате инфаркта. Куравлев испытывал трепетные чувства к женщине, поэтому так и не смог смириться с потерей. Знакомство пары состоялось, когда будущей знаменитости было всего 16 лет. После смерти супруги Куравлев ушел в себя.

Актер Александр Панкратов-Черный заявил, что давно не видео Куравлева. Коллега по цеху после похорон жены стал замкнутым, перестал общаться со всеми друзьями и знакомыми. Артист пожелал Куравлеву скорейшего выздоровления. Актер Николай Аверюшкин в последний раз видел звезду «Афони», когда была жива его жена. Артист шел мимо дома на набережной и встретил Куравлева, который стоял и смеялся. Тогда коллеги поговорили и разошлись, пишет портал iReactor.