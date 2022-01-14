Столтенберг: В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не устанавливали сроков

“Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации Вооруженных сил по нашим стандартам. На саммите в Бухаресте в 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали сроков, когда именно”, – заявил он.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. “ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ”, – отмечается в документе.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”. Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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