“Красавица Хюррем”, “Шикарная женщина”. Узерли позировала в платье с откровенным декольте

На снимках 38-летняя Узерли запечатлена, сидя в кресле и в полный рост.

За пару часов после появления в соцсети публикация актрисы собрала больше 70 тыс. лайков.

“Шикарная женщина!” – написала konfetka7526.

“Вау!” – отреагировал baytemirovas.

“Красавица Хюррем”, – прокомментировала dianamolchanova999.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

Старшая дочь актрисы Лара родилась в феврале 2014-го от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Младшая дочь Лили Кои появилась на свет в январе 2021-го. Имя отца девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

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