В Днепропетровской области автомобиль и автобус с пассажирами столкнулись и загорелись – ГСЧС

“В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2101 транспортные средства загорелись. В салоне автобуса находились 10 человек и водитель. Все пассажиры покинули транспорт до прибытия спасателей”, – говорится в сообщении.

В ДТП погиб водитель автомобиля. Два человека, 64-летний мужчина и 16-летний подросток, получили травмы, их направили на обследование районную больницу.

“Предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ” выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом “БАЗ”, который двигался по маршруту №721″, – сообщило в Facebook региональное управление полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и готовятся открыть уголовное производство.

https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1965569453603699

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