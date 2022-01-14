 

«Продал доллары по 76, скоро откуплюсь по 65»: эксперт Илья Варламов советует отказаться от валютных накоплений

14.01.2022, 17:11, Разное
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Заявление МИД России после переговоров с НАТО вызвало очередное ослабление национальной валюты и курс доллара достиг отметки в 76 рублей. Известный финансист и фотограф Илья Варламов дал совет россиянам, как приумножить свои сбережения в сложившейся ситуации.

«У меня не всегда с первого раза получается удачно инвестировать, но мой урбанистический опыт подсказывает, что если в Москве появились велодорожки с подогревом, то доллары нужно продавать. Нет абсолютно никаких сомнений, чтобы не доверять рублю. Я русский человек, живу в России, верю в рубль. Сегодня я продал все свои доллары по 76 рублей и через месяц собираюсь откупиться по 65. Как говорится, запомните этот твит, потом вместе посмеемся. А хотя лучше не запоминайте, а то мало ли что», — написал Варламов в своем блоге.

Глава Сбербанка Герман Греф, чьим клиентом является Варламов, поддержал инициативу трейдера и призвал всех россиян быстрее избавляться от валюты.

«Илья один из наших самых уважаемых клиентов. Мы всегда ради людям творческих профессий, которые мало что понимают в финансовых инструментах, проще говоря — гуманитариям. С Ильей я полностью согласен, что доллару скоро настанет конец. Посмотрите на госдолг США. Еще чуть-чуть и эта зеленая бумажка обесценится. Лучше поскорее избавиться от долларов, пока не стало слишком поздно», — сказал Герман Греф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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