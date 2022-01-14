Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса

Российское руководство не намерено отменять бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов сообщил в соцсетях, что правительство РФ якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной.

Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что различные знаменитости, спекулируя на слухах о вакцинации, пытаются «капитализировать» свои заявления.