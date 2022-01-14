 

В Минфине заявили о возможности РФ выдержать новые санкции США

14.01.2022, 16:56, Новости дня
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Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

«Речь идет о долге. Нам говорят о том, что ограничение на вторичное размещение наших долговых бумаг. Это неприятно, конечно, но решаемо в рамках тех наших финансовых институтов, которые у нас работают. Я думаю, что они справятся в случае возникновения таких рисков», – передает его слова ТАСС.

«Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются», – добавил он.

При этом Силуанов подчеркнул, что до этого не должно доходить дело.

Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.



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