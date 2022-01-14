Названа причина смерти актрисы Анастасии Вознесенской

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14.01.2022, 16:38, Разное
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Стала известна причина известной актрисы Анастасии Вознесенской. Вдова Андрея Мягкова скончалась от последствий коронавируса в возрасте 78 лет.
Организм актрисы Анастасии Вознесенской просто не смог восстановиться после COVID-19. Известно, что вдова Мягкова страда сахарным диабетом, а несколько лет назад ее сразил инсульт. О смерти знаменитости стало известно утром 14 января. Почти год назад скончался ее супруг Андрей Мягков. Актеры прожили в браке 57 лет, но у них не было детей.

Анастасия Вознесенская стала самой настоящей звездой, когда на экране вышел фильм «Майор Вихрь». Однако она предпочла карьеру театральной актрисы. Артистка редко снималась в фильмах. В театре Вознесенская сыграла десятки культовых ролей. Часто ее можно было увидеть в спектаклях Олега Ефремова.

История любви Мягкова и Вознесенской была куда важнее любых творческих достижений. Их знакомство состоялось в Школе-студии, потом актеры вместе работали в «Современнике» и МХАТе. Оба артиста завершили карьеру почти одновременно, когда стало подводить здоровье. Последние десять лет Вознесенская и Мягков жили довольно замкнуто, но они продолжали заботиться друг о друге.

О дате и месте прощания со знаменитостью информация пока отсутствует. Коллеги по цеху и поклонники массово выражают соболезнования родственникам актрисы.

Источник: www.starhit.ru



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