 

Порошенко и Медведчуку могут провести перекрестный допрос – ГБР

14.01.2022, 16:32, Новости дня
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Об этом она заявила 14 января, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, который транслировали на канале ГБР в YouTube.

“Интересный вопрос. – сказала Сапьян. – Насколько мне известно Уголовно-процессуальный кодекс Украины не исключает такой возможности, и если будет соответствующая база и необходимость, следователи проведут соответствующие действия, соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц”.

Контекст:

Следствие считает, что в 2014–2015 годах – за время существования схемы поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную правительству территорию Украины – террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн.

В этом уголовном производстве, кроме Медведчука и Порошенко, фигурируют бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин (по информации ГПСУ, его нет в Украине, суд разрешил арест экс-чиновника) и бизнесмен Сергей Кузяра (он находился под стражей, но 12 января суд изменил меру пресечения на домашний арест и он покинул СИЗО). 

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства. 

Медведчуку в октябре 2021 года сообщили подозрение в госизмене и пособничестве терроризму, он находится под домашним арестом.

Порошенко в декабре сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Он находится в зарубежной поездке, категорически отвергает обвинения и обещал вернуться в Украину 17 января утром – рейсовым самолетом из Варшавы в Киев.

Адвокат Игорь Головань заявил 12 января, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту. Как сказала Сапьян, ГБР надеется, что Порошенко, как “ответственный политик и гражданин выполнит все процессуальные обязательства и самостоятельно прибудет на заседание суда”. 

Следствие рассчитывает, что суд изберет Порошенко меру пресечения 17 января, о какой именно просила сторона обвинения – официально не сообщается. “Украинская правда” писала, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, “Укринформ” сообщал, что речь идет о залоге в размере 1 млрд грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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