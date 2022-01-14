 

“Брали деньги за оформление группы инвалидности”. ГБР сообщило о подозрении чиновнику и его подельникам

14.01.2022, 16:32, Новости дня
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10 января следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозренияи организатору преступной группы и его пособникам, которые получали взятки от военнослужащих и ветеранов.

Организовал группу глава межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии. У него были два сообщника – бывший начальник медицинской службы воинской части, уволенный за взяточничество, и гражданское лицо.

“Они брали деньги у раненых военнослужащих ВСУ и других участников ООС за оформление группы инвалидности, а также брали деньги за определение связи ранения или увечья, полученные во время боевых действий и прохождения службы. Задокументировано получение неправомерной выгоды на общую сумму $21 тыс”, – отметили в сообщении.

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, совершенное организованной преступной группой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт планируют направить в суд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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