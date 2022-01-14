 

Экс-начальника отдела прокуратуры Киевской области приговорили к пяти годам тюрьмы

14.01.2022, 16:32, Новости дня
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Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый подстрекал гражданина к предоставлению 130 тыс. грн взятки прокурорам органов прокуратуры Ровенской области. При этом прокурор не собирался передавать им деньги и присвоил 50 тыс. грн, которые ему передали в апреле и сентябре 2016 года.

В марте 2018 года Чеботарева уволили с должности в органах прокуратуры.

Суд признал бывшего прокурора виновным по ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (взяточничество). По приговору суда бывшему служащему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме того, экс-прокурор лишен чина юриста 1 класса.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск и обязала осужденного заплатить 30 тыс. грн. Вместе с тем Чеботареву изменили меру пресечения – сумму залога увеличили до 1 млн 240 тыс.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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