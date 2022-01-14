 

Путина проинформировали об итогах переговоров РФ и США

14.01.2022, 16:13, Новости дня
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Президенту Владимиру Путину доложили об итогах переговоров РФ и США с их союзниками, Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям РФ о гарантиях безопасности зависят от США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров РФ и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности.



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