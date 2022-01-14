Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, согласно заключению врачей, стал сердечный приступ, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», – приводит ТАСС комментарий Ивановой.

Ранее СМИ сообщали, что Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта.

О смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».