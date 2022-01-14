Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
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Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
Тест на коронавирус Нурмагомедова дал положительный результат, передает ТАСС со ссылкой на портал Asian MMA.
Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.
В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова. 4 июля отца спортсмена похоронили в Дагестане.
Сам чемпион UFС прокомментировал смерть отца через месяц после трагедии.
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