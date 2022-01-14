Володин поздравил Грызлова с назначением послом в Белоруссии

“Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают”, – сказал Володин.

Спикер напомнил, что Грызлов на разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений по интеграции двух стран и в течение восьми лет руководил Парламентским Собранием Союза Беларуси и России.

“Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны. Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов”, – добавил Володин.

Указ о назначении Бориса Грызлова послом подписал в пятницу, 14 января, президент России Владимир Путин.

Грызлов в 2002-2011 годах занимал пост спикера Госдумы четвертого и пятого созывов. До этого возглавлял Министерство внутренних дел. С 2015 года был полномочным представителем президента России в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине.