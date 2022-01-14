 

Володин поздравил Грызлова с назначением послом в Белоруссии

14.01.2022, 16:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают”, – сказал Володин.

Спикер напомнил, что Грызлов на разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений по интеграции двух стран и в течение восьми лет руководил Парламентским Собранием Союза Беларуси и России.

“Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны. Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов”, – добавил Володин.

Указ о назначении Бориса Грызлова послом подписал в пятницу, 14 января, президент России Владимир Путин.

Грызлов в 2002-2011 годах занимал пост спикера Госдумы четвертого и пятого созывов. До этого возглавлял Министерство внутренних дел. С 2015 года был полномочным представителем президента России в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Маша-революционерка – Личное мнение

11.08 / Навальному предъявили обвинение по «сектантской статье» за создание ФБК

13.07 / РПЦ отказалась отменять Царский крестный ход

02.04 / Гюльчехра Бобокулова станет новой наставницей шоу «Голос.Дети»

08.03 / Сергей Пенкин озвучил сумму платежей за газ в загородном доме

02.11 / СМИ: принц Уильям тайно переболел коронавирусом вслед за принцем Чарльзом

12.11 / Российские ученые создали БАД для борьбы с коронавирусом

10.02 / “Разрыв окончательный”: Андрей Черкасов высказался о расставании Бузовой и Манукяна

08.10 / Азиза о жене Шаляпина: «Жива и прекрасно себя чувствует»

29.10 / «Недопустимо убивать людей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика