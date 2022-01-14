 

“Мы ожидали, что это произойдет”. Боррель осудил кибератаку на украинские сайты и анонсировал помощь Киеву

14.01.2022, 15:06, Новости дня
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Расшифровку его выступления приводит сайт Европейской службы внешних связей. 

Боррель сказал, что комитет Евросоюза по политике и безопасности, а также киберподразделения проведут встречу, чтобы решить, как реагировать и помочь Киеву в этой ситуации.

“У нас есть проект PESCO, который занимается тем, как мы можем защитить себя от кибератак. Я хочу попросить государства-члены ЕС, чтобы, даже если Украина не является членом Европейского союза и не участвует в этом проекте, мы могли бы мобилизовать ресурсы, которые у нас есть, чтобы противостоять такого рода нападению”, заявил глава европейской дипломатии после встречи глав МИД в Бресте. 

ЕС намерен “мобилизовать все ресурсы”, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой, подчеркнул он.

“К сожалению, мы ожидали, что это [кибератака] произойдет”, – отметил Боррель. Он не стал говорить, кто может стоять за этой атакой. 

“Это нелегко сказать, но мы изучаем этот вопрос. Нельзя указать на кого-то, потому что у меня нет доказательств. Но мы можем представить”, – заявил Боррель. 

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. На портале Минобразования и Министерства иностранных дел они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ. 

Сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открываются до сих пор. Не работают также сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного суда. 

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщала, что портал “Дія” был отключен, а приложение “Дія” работает в штатном режиме.

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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