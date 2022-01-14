 

В Украине объявили третий уровень опасности схода лавин

14.01.2022, 15:06, Новости дня
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“14–15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, третий уровень”, – отметили в сообщении.

Украинский гидрометцентр предупредил о гололедице, сильном ветре и потеплении 14–15 января. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта, предупредили специалисты.

Контекст:

В шкале лавинной опасности пять уровней, последний соответствует катастрофической угрозе схода лавин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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