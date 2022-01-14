 

Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская

14.01.2022, 15:06, Новости дня
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“Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе. Театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Вознесенской”, – говорится в публикации.

Издание StarHit пишет, что причиной смерти Вознесенской стали последствия коронавируса, а несколько лет назад она перенесла инсульт. Также у актрисы был сахарный диабет.

Контекст:

Вознесенская родилась в 1943 году в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ, там же познакомилась с будущим супругом Андреем Мягковым.

В 1965 году начала карьеру в театре “Современник”, затем перешла в МХАТ.

Вознесенская известна по ролям в фильмах “Майор Вихрь”, “Гараж”.

Мягков и Вознесенская поженились в 1963 году, прожив вместе 58 лет. Детей у пары не было. Мягков скончался 18 февраля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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