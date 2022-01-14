Мнение: На волю, всех – на волю!

Ура! С утра – дивная новость: “Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения”. И это – вместо того, чтобы принять его разом в трех чтениях, метеором протащить через СовФед и мгновенно отдать на подпись президенту, который бы его подмахнул также в мгновение ока – так ведь у нас обычно идет “законотворческий процесс”?

И вдруг – вот такой бесславный конец. Что же изменилось? Похоже, сыграли два фактора. Первый – это недавние события в Казахстане. Они, по всей видимости, чрезвычайно впечатлили наше старперское руководство, прежде всего тем, о чем по их ходу практически не говорилось в официальных источниках – что одной из главных причин восстания обозленных казахов стала сегрегационная “медицинская” политика и, в частности, введение казахстанского аналога куар-кодов для того, чтобы посещать торговые центры и прочие общественные места – по странному совпадению, как раз с 5 января.

Перед Новым годом публиковали данные опросов по РФ относительно того, что больше всего пугает рядовых россиян в новом году: среди главных страхов россиян неизменно фигурировали принуждение к прививкам и куар-коды. А вот совсем недавний опрос:

“Число россиян, которые не одобряют введение QR-кодов для посещения общественных мест, за последние два месяца увеличилось, следует из опроса, который провел сервис SuperJob (результаты есть у РБК). Если в ноябре против законопроекта об этом выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. Причем в Петербурге против такого порядка высказались 58% участников опроса, в Москве — 49%, в Новосибирске — 47%.

Среди непривитых доля противников законопроекта достигла 75%, среди тех, кто уже привился от COVID, против ограничений высказались 42%.

В то же время опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон» стало немного больше: в декабре его боялись 9% опрошенных, в январе — уже 12%.

Стойкие противники прививки считают, что введение электронных паспортов вакцинации не заставит их пойти на процедуру — так ответили 68% тех, кто отказался от вакцины”



(стоит отметить тонкую иронию РБК: не в силах писать прямо, они все ж нашли способ подчеркнуть, что “чудовищного омикрона” боится ничтожная доля россиян – чуть больше 10%)

Словом, россияне АКТИВНО НЕ ХОТЯТ. И если до казахской “революции 5 января” в верхах могли относиться к данным опросов пренебрежительно, типа “куда они денутся” – то после Казахстана в Кремле, видимо, наконец поняли, что играют с огнем.

Ну и вторая причина – афронт, полученный от НАТО и лично тов. Байдена. Поскольку Запад наложил резолюцию “Отказать!” по всем пунктам российских диковинных “требований” – в Кремле, видимо, почувствовали себя крайне уязвленными, если не опущенными, и сочли себя свободными от обязательств по самому болезненному для рептилоидов пункту – о всеобщей тотальной проколке и куар-кодизации населения. Во всяком случае, хотелось бы в это верить.

Проще говоря – случилось чудо: комплекс как внутренних, так и внешних причин сложился таким образом, что российский Герцог в волнении вбежал в свой кабинет и разом подписал все прошения о разводах с криком “На волю, всех – на волю!”

Пока нам везет! Добиться отмены куар-кодов и даже не разнести ради этого Москву (Питер) в ноль как Алма-Ату – большое дело. Спасибо казахам!