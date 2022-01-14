Е-mail-минеры

Россию вновь ставят на уши интернет-террористы. Как они умудряются это делать, не привлекая внимания санитаров с «пакетом Яровой» и их полномочиями?

Красноярские учащиеся, эвакуированные после сообщения о минировании школы. Фото: enisey.tv

Красноярск традиционно встает в одну громадную пробку недели за две до Нового года, 31-го вечером она рассасывается. Сейчас же в дополнительную пробку город встал и по юлианскому календарю, 13 января, накануне старого Нового года, сразу после полудня: по пешеходным переходам из школ сплошным потоком изливалась оживленная и довольная детвора. Эвакуация! Дети заполнили все тротуары, выходя на дороги, родители, срываясь с работы, ехали к ним. И город, во всяком случае, центр, почти остановился.

Глядя на лица школоты, трудно говорить о каких-то переживаниях и отрицательных эмоциях. Хотя сын-третьеклассник, которого и я забирал по звонку учителя, все же высказал недовольство тем, что в Екатеринбурге школы эвакуировали накануне с утра, а их — уже после того, как уроки практически закончились (и дети пошли на продленку).

Мог бы наплести ему про часовые пояса, про то, что, видимо, украинские интернет-террористы (именно про них и про зарубежные IP-адреса нам рассказывают спецслужбы на протяжении нескольких лет) любят поспать, поэтому, когда у них утро, у нас уже конец уроков. Но я уже знал: с самого утра, за несколько часов до эвакуации школ в Красноярске «заминировали» все ТЦ и ТРЦ. Так что версия выглядела кисло.

И уже после торговых центров в Красноярске эвакуировали 111 школ. А еще школы эвакуировали в Саратове и Оренбурге.

Сообщение в одном из родительских чатов

Страна и все происходящее в ней — на репите. И, понятно, за последние годы к волнам ложных минирований все привыкли. В Красноярске последний раз такого рода тревога объявлялась три недели назад, 24 декабря — точно по такому же сценарию тоже поступили сообщения на электронные адреса школ. Только масштабом чуть поменьше (может, просто эти письма отфильтровались в спам). А до этого то же происходило в Новосибирске. Волны гуляют по стране. Справа налево и слева направо.

Однако есть нюансы. Особенности е-mail-терроризма в зимний период в азиатской части РФ с мерзко континентальным климатом. 13 января в полдень в Красноярске было минус 18, а 14 января снова в школу, и обещают с утра минус 27. Если в Москве, как мы помним из комментария чиновника департамента образования Ивана Смирнова, при эвакуации «под тщательным руководством педагогов детей размещают в соседних корпусах образовательной организации, управах или других городских учреждениях», то в Красноярске труба пониже, а дым пожиже — у школ тут нет соседних корпусов, где можно переждать. И дети стоят на улице.

Перед новогодними каникулами прокуратура внесла представление главе Красноярска Сергею Еремину о ненадлежащей эвакуации детей во время волны ложных минирований — после получившей резонанс истории с девочкой, ученицей 63-й школы: после эвакуации, оставшись одна и замерзнув, она зашла в магазин «Командор» погреться, села в тамбуре у камер хранения на пол и зарыдала. Начальник охраны магазина выяснил, что ребенок не смог взять с собой рюкзак, а в нем лежали ключи от квартиры, и сейчас ей некуда идти, телефона нет. После того как девочка согрелась, он привел ее обратно в школу. Пригласил (с его слов) через охрану завуча и услышал от нее: «Вы ей кто?.. Тогда свободен!» Начальника охраны «Командора» это возмутило, так история и получила огласку.

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О ложном минировании наших школ каждые два года

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

У спецслужб и органов, понятно, полно других забот, угроз нашему могуществу хватает. Легко ли отследить все репосты и лайки, кто кого и как упоминает, о чем задумывается. Но помимо мыслепреступлений до сих пор в нашем несовершенном мире случаются преступления реальные. Не оно ли это, если в РФ уже несколько лет то и дело нарушают и осложняют жизни миллионам, регулярно подвергают риску детей, сводят с ума педагогов?

Почему это не задевает профессиональную честь того многочисленного отряда, что отвечает за безопасность государства?

Е-mail-террористы демонстрируют, что могут крутить могучей Россией по своему желанию. Дирижировать ею. Регулярно ставить ее на уши. Вопрос: как они умудряются это делать, не привлекая внимания санитаров? С их «пакетом Яровой», с их полномочиями, с их опытом контроля в IT и связи?

Алексей Тарасов, Обозреватель

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