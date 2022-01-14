Мнение: 30 лет рыночной экономики, лучшая экономическая позиция и 7 правил хорошего совета

1. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался об итогах построения рыночной экономики в России за 30 лет. Бывший министр финансов считает, что рыночная экономика у нас вполне успешно функционирует:

https://lenta.ru/news/2022/01/13/kud/

«Если говорить об итогах 30 лет, наша экономика перешла от полностью плановой, с государственной собственностью и полностью устанавливаемыми государством ценами, к рыночной. Мы имеем базовые институты рынка, свобода предпринимательства. Мы восстановили себя в системе цивилизованных рыночных государств», — отметил Кудрин.

По его словам, реформы и восстановление рыночной экономики, утраченной в середине 1920-х годов, произошли «вполне спокойно».

«Если говорить о прошедших 30 годах, каждое десятилетие внесло свой определенный вклад. Конечно, за первые 10 лет ВВП у нас в стране упал на 30 процентов, а доходы населения — на 50. Это, конечно, был тяжелый удар, все мы говорим про сложные 90-е. Но именно в этот период страна переходила к новой структуре экономики: от производства военной продукции, средств производства — к экономике, ориентированной на реальные потребности, на рынок».

2000-е годы, по словам главы Счетной палаты, были отмечены ростом ВВП на уровне выше среднемирового (на 67 процентов за 11 лет) и резким ростом уровня жизни. «Темпы роста последнего десятилетия были более умеренными. Подведу итог: за 30 лет ВВП России сейчас на 33 процента выше, чем в 1991 году, а уровень жизни на 30 процентов выше, чем в те годы», — заключил Кудрин.

И действительно, для обратного перехода от плана к рынку в России не потребовалось ни гражданских войн, ни репрессий, ни прочих методов внеэкономического принуждения, которые массово использовали большевики, насаждая свою утопическую плановую экономику.

Конечно, в теории, переход к рынку в 1990-е годы мог бы пройти значительно глаже, без настолько чудовищных экономических провалов и потерь – но увы, строить рыночную экономику пришлось во многом бывшим коммунистам, «красным директорам», которые на тот момент мало что понимали в принципах работы свободного рынка и капитализма. На экономический ликбез, наработку опыта и обновление кадров потребовались долгие годы. Да и развал СССР, подрыв заложенных большевиками националистических мин отнюдь не способствовал лёгкому и плавному переходу.

Вместе с тем, с господином Кудриным нельзя согласиться в том, что уровень жизни по сравнению с 1991 годом вырос лишь на 30%. Советская экономическая статистика отнюдь не вызывает доверия: многие цифры производства и уровня жизни были тогда дутыми. Доступ к качественным товарам и услугам, к кафе и ресторанам, к телефонам и автомобилям, к покупке недвижимости и поездкам за рубеж сейчас, очевидно, в разы выше, чем когда-либо в советские времена.

2. В Международном валютном фонде назвали показатели устойчивости российской экономики лучшими в мире:

https://lenta.ru/news/2022/01/10/nazval/

Позиция России по макроэкономическим показателям является лучшей в мире. Об этом сказал ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Он пояснил, что у страны низкий госдолг (в пределах 20 процентов ВВП). «В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом», — отметил Можин. Накопления в Фонде национального благосостояния (ФНБ) уже приближаются к 10 процентам ВВП, «то есть чистый долг и того меньше», добавил представитель России в МВФ.

У страны есть бюджетные накопления, строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка, отметил он. Можин также назвал действия России в борьбе с инфляцией крайне решительными. «Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьет по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит», — добавил он.

3. Большая часть людей спрашивает советы неправильно. В «Школе капитализма» я перечисляю семь правил хорошего совета, которые позволяют принимать в итоге весьма разумные и взвешенные решения:



https://sponsr.ru/capitalism/9379/Sem_pravil_horoshego_soveta/



У больших начальников, идёт ли речь про бизнесменов или, например, про чиновников, есть привычка интересоваться чужим мнением. Отчасти это обычная вежливость, элемент светского этикета: людям лестно, когда у них спрашивают совета. Но всё же главная причина такого «любопытства» иная…