Частое потребление соли может привести к раку желудка

Употребление одной из любимых приправ провоцирует развитие рака. По словам ученых, нужно соблюдать дозировки добавления соли в пищу. Важно помнить, что этот элемент содержится в готовых продуктах питания.

При раке происходит быстрое размножение раковых клеток. Достижения в медицинской сфере на сегодняшний день позволяет продлить жизнь пациентов. Однако не последнее место занимает профилактика. Считается, что в рамках нее необходимо снизить потребление соли или же и вовсе отказаться от данной приправы.

В исследовании приняли участие более 40 тысяч японцев, оно длилось 40 лет. Результаты научной работы показали, что соль провоцирует развитие онкологии желудка. В общей сложности эта патология обнаружилась к 500 человек.

Кроме изменения рациона питания, необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя. Важно начать есть как можно больше свежих фруктов и овощей. Риски, связанные с повышенным потреблением соли, провоцируют повышение кровяного давления, инсульт, болезни сердца. Соль приводит к уменьшению количества воды, поэтому органу приходится работать с повышенной нагрузкой, пишет портал Newinform.

Источник: www.medikforum.ru