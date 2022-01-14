 

Частое потребление соли может привести к раку желудка

14.01.2022, 14:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Употребление одной из любимых приправ провоцирует развитие рака. По словам ученых, нужно соблюдать дозировки добавления соли в пищу. Важно помнить, что этот элемент содержится в готовых продуктах питания.
При раке происходит быстрое размножение раковых клеток. Достижения в медицинской сфере на сегодняшний день позволяет продлить жизнь пациентов. Однако не последнее место занимает профилактика. Считается, что в рамках нее необходимо снизить потребление соли или же и вовсе отказаться от данной приправы.

В исследовании приняли участие более 40 тысяч японцев, оно длилось 40 лет. Результаты научной работы показали, что соль провоцирует развитие онкологии желудка. В общей сложности эта патология обнаружилась к 500 человек.

Кроме изменения рациона питания, необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя. Важно начать есть как можно больше свежих фруктов и овощей. Риски, связанные с повышенным потреблением соли, провоцируют повышение кровяного давления, инсульт, болезни сердца. Соль приводит к уменьшению количества воды, поэтому органу приходится работать с повышенной нагрузкой, пишет портал Newinform.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

02.10 / Кардиолог рассказала о важных продуктах после 40 лет

08.09 / Винтажный гардероб нравится Ракам: как знаки зодиака формируют свой стиль

29.06 / Британские ученые представили недорогую технологию зарядки смартфонов за 5 минут

26.04 / Мнение: Дзержинского снесли незаконно…

22.10 / Критическая ситуация вокруг циркового дела в Российской Федерации

22.12 / Юрий Растегин раскрыл судьбу вдовы Армена Джигарханяна

03.07 / Дружба с Путиным помешала Трампу заметить российскую провокацию?

09.11 / Мнение: была Шуша, стала наша

24.12 / «Улучшение у пациента было медленным и характерным для отравления ядами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика