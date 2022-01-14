 

Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане

14.01.2022, 14:25, Новости дня
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Запад способен на все, сообщил глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможности новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане.

«Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.

«Я надеюсь, что больше… не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим… если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ», – сказал министр.

Напомним, Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Политологи считают, что январские волнения в Казахстане не были похожи на обычную цветную революцию, а стали примером протеста нового типа.

В пятницу миротворцы из Белоруссии, Армении и Таджикистана вылетели из Казахстана.



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