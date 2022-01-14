 

Подозреваемого в убийстве девушки в общежитии задержали в Иркутской области

14.01.2022, 14:25, Новости дня
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Тело девушки нашли в общежитии в городе Усть-Илимск в Иркутской области, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Вечером 12 января в одной из комнат общежития, расположенного на ул. Наймушина, было обнаружено тело 25-летней девушки. Кроме того, установлено, что из комнаты похищено имущество потерпевшей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть носит криминальный характер. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Личность подозреваемого установили: им оказался 24-летний уроженец Братска, проживающий сейчас в этом же общежитии.

Молодой человек задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. В комнате у него нашли похищенные вещи.

В декабре в Москве девушку арестовали за убийство мужчины на северо-востоке столицы. По словам источника, она оказывала «эскорт-услуги». На теле убитого насчитали несколько ножевых ранений.



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