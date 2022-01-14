Хакеры, которые взломали украинские правительственные сайты, оставили свое сообщение на “ломанном” польском

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. На портале Минобразования и Министерства иностранных дел они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.

Скриншот: mon.gov.ua

Журналисты Wprost, не приводя примеров, называют польский текст странным и отмечают: он написан так, что можно предложить использование плохого переводчика при его создании.

Носители языка в беседе с “Европейской правдой” обратили внимание на отсутствие звательного падежа в обращении к украинцам. В украинском тексте тоже допущена такая ошибка. Однако если в повседневном общении украинцы нередко используют именительный падеж вместо звательного, то для носителей польского языка это не присуще, и, как говорят собеседники “Европейской правды”, вместо обращения “Ukrainiec!” должно было быть “Ukraińcu”.

Также носители обратили внимание на “ломанные” фразы, которые лицо, владеющее языком, сформулировал бы иначе.

Искусственно, по их словам, выглядит фраза “wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne” – поляки написали бы скорее как “są publiczne”, а “zostały przesłane do wspólnej sieci” – “zostały opublikowane w sieci”. “Wspolnej sieci” фактически не употребляется, а вместо “Dane (na komputerze) są niszczone” должны были бы написать “dane zostały zniszczone/usunięte”, отмечают они.

Контекст:

На момент публикации новости сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открывались. Не работают также сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного суда.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщала, что портал “Дія” был отключен, а приложение “Дія” работает в штатном режиме.

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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