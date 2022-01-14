Рейтинг онлайн казино поможет новичкам выбрать площадку!

14.01.2022, 14:24, Детали

Теги: Интернет, Развлечения, Технологии

Новички часто сталкиваются с нечестными на руку азартными порталами. Им трудно определить площадку, обладающей хорошей репутацией и предлагающей действительно выгодные для клиентов условия. Чтобы избежать мошенничества и вывести выигранные деньги, следует выбирать интернет-казино и ТОПа лучших, и пользоваться приложением Casino checker.

Какие бренды считаются надежными?

В сети работает несколько тысяч игорных порталов. Рейтинг онлайн-казино возглавляют:

ПариМатч;

Слотокинг;

888Poker;

Casino X;

Pin-Up;

Слотс Сити;

Fresh;

Play Fortuna;

1xBet;

Selector.

Зачастую, чтобы начать играть, не нужно пополнять депозит. Достаточно пройти регистрацию и получить бездеп. Небольшая сумма или фриспины позволят познакомиться с проектом и оценить его сильные стороны, обнаружить недостатки. Затем можно продолжить сотрудничество, внеся деньги на счет или заблокировать аккаунт и поискать другие варианты.

Вышеприведенные порталы предлагают лицензионный софт от проверенных девелоперов, выводят выигранные деньги без задержек, не взимая скрытых комиссии. Пользовательское соглашение прозрачное, не содержит пунктов, которые можно истолковать двояко. При возникновении проблем удастся подать жалобу регулятору и получить компенсацию.

Критерии попадания в рейтинг

Не всем интернет-казино удается попасть в ТОП лучших. Чтобы войти в список надежных, бренд должен советовать определенным критериям:

иметь хорошую репутацию;

работать по лицензии от ведущего регулятора;

предлагать выгодные условия;

придерживаться международных политик ― Ответственная игра, AML, Конфиденциальности;

иметь удобный сайт;

поддерживать клиентов в режиме 24/7;

предлагать бонусы со средним по рынку вейджером и т.д.

Составлением ТОПов занимаются эксперты с большим опытом в сфере азарта. Они изучают отзывы, правовые документы, проверяют лицензию. Затем присваивают бренду оценку и включают его в рейтинг. Одновременно формируют список порталов, которые не рекомендуются к регистрации. Это позволяет игрокам избежать мошенничества и потери денег. С помощью приложение Casino checker на https://chrome.google.com/webstore/detail/casino-checker/bcoooomfjpjiocnmfbfopjoebjgjdnck?hl=ru будет просто выбирать онлайн казино, ориентируясь на все критерии надежности.

Как выбрать лучшее онлайн-казино?

Процесс займет 10-15 минут. Потребуется изучить ТОП и выбрать подходящий бренд, опираясь на:

количество игр;

провайдеров;

минимальный депозит и вывод;

скорость перевода призов;

качество техподдержки;

валюту счета;

бонусы и т.д.

Все эти нюансы отражены в сводной таблице. Одновременно предлагается ознакомиться с полным обзором. На основе полученной информации удастся сделать правильный выбор и играть с максимальным комфортом.

Пройти регистрацию можно на сайте нескольких онлайн-клубов. Стоит присмотреться к порталам, предлагающим бездеп. В этом случае удастся оценить качество контента без вложений. Оценив преимущества и недостатки, можно принять решение о продолжении игры или поиске другого ресурса.