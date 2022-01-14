Власти Австралии повторно аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение повторно аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает издание The Age.

«Для принятия этого решения я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, пограничной службой Австралии и Джоковичем. Правительство твердо намерено защищать границы Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19», — пояснил политик.

Защита Джоковича планирует обжаловать решение в ближайшее время. Если дело не удастся выиграть в суде, то теннисиста депортируют из страны.

Ранее спортсмен признался в том, что предоставил ложные данные в туристической декларации для въезда в Австралию. Он назвал наличие неточностей в своем заявлении ненамеренной ошибкой. Именно проблемы с документами стали причиной того, что 5 января Джоковича задержали и аннулировали его визу в первый раз.

Несмотря на это накануне теннисиста включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии (Australia Open). В первом круге он должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

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Ранее Джокович получил разрешение участвовать в Открытом чемпионате Австралии (Australia Open) без прививки от COVID-19. Информация о том, что он поедет на соревнование без вакцины, вызвала волну негодования в соцсетях. По правилам чемпионата все участники должны быть полностью вакцинированы от коронавируса.

Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный победитель турниров Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии по теннису — один из четырех турниров Большого шлема — пройдет 17-30 января в Мельбурне.

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