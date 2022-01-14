 

Власти Австралии повторно аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича

14.01.2022, 14:17, Разное
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Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение повторно аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает издание The Age.

«Для принятия этого решения я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, пограничной службой Австралии и Джоковичем. Правительство твердо намерено защищать границы Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19», — пояснил политик.

Защита Джоковича планирует обжаловать решение в ближайшее время. Если дело не удастся выиграть в суде, то теннисиста депортируют из страны.

Ранее спортсмен признался в том, что предоставил ложные данные в туристической декларации для въезда в Австралию. Он назвал наличие неточностей в своем заявлении ненамеренной ошибкой. Именно проблемы с документами стали причиной того, что 5 января Джоковича задержали и аннулировали его визу в первый раз.

Несмотря на это накануне теннисиста включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии (Australia Open). В первом круге он должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

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Ранее Джокович получил разрешение участвовать в Открытом чемпионате Австралии (Australia Open) без прививки от COVID-19. Информация о том, что он поедет на соревнование без вакцины, вызвала волну негодования в соцсетях. По правилам чемпионата все участники должны быть полностью вакцинированы от коронавируса.

Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный победитель турниров Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии по теннису — один из четырех турниров Большого шлема — пройдет 17-30 января в Мельбурне.

Источник: Новая газета



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