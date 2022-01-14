 

Подпольную лабораторию нашли рядом с наркоконтролем в Пермском крае

14.01.2022, 14:02, Новости дня
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В Пермском крае отправили под суд двух подозреваемых в создании нарколаборатории и изготовлении наркотиков возле здания местного наркоконтроля, сообщили в региональном ГУ МВД.

«Мужчин задержали в апреле прошлого года оперативники наркоконтроля на проезжей части, в самом центре Перми. Подозреваемые передвигались на автомобиле. В салоне иномарки сыщики обнаружили около 20 граммов мефедрона», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Они за несколько недель до этого заказали через интернет оборудование, известное как «конструктор» на языке изготовителей наркотиков. «Это необходимый набор для производства наркотиков: химические реагенты, прекурсоры, специализированная посуда и оборудование», – пояснили в МВД.

Подозреваемые изготовили партию наркотиков в подвале дома, расположенного в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля. Пока следователи не установили, было ли известно злоумышленникам, что они произвели запрещенные вещества в такой близи от здания контролирующих органов.

«После этого они перевезли «конструктор» в гараж, принадлежащий одному из них, на улицу Клары Цеткин. К слову, уже на следующий день изготовителей задержали. В ходе обыска гаража сыщики изъяли еще около 25 граммов мефедрона, а также прекурсоры, химические реагенты, специализированную посуду и оборудование», – добавили в ведомстве.

Обоим подозреваемым предъявили обвинение, сейчас они находятся под стражей. Дело передали в суд.

В декабре в Вологодской области обнаружили самую крупную за последние 30 лет нарколабораторию по производству мефедрона, изъято 15 кг запрещенных веществ.



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