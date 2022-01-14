Лавров рассказал о планах Путина провести инвентаризацию диалога с Ираном

Президент РФ Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время его визита в Россию проведет «инвентаризацию» повестки диалога двух стран, сообщил глава МИД Сергей Ларов в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Значение (визита президента Ирана в Россию – прим. ВЗГЛЯД) прежде всего в необходимости провести «инвентаризацию» всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана, чтобы понять, насколько мы обеспечиваем преемственность и на каких направлениях», – цитирует главу дипмиссии ТАСС.

Ларов подчеркнул, что реальный прогресс достигнут в ходе переговоров по иранской ядерной сделке. По словам министра, есть желание между Ираном и США понять конкретные озабоченности, чтобы учесть их в общем пакете.

Напомним, в конце декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Тегеран готовят контакты на высшем уровне. Ранее был анонсирован саммит России, Ирана и Турции в астанинском формате в Тегеране в феврале – марте 2022 года.