 

Госдеп объявил о вакансии переводчика с русского блатного жаргона

14.01.2022, 13:51, Разное
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На сайте Государственного департамента США появилась вакансия русско-английского переводчика, обладающего познаниями в понимании русского жаргона. Вакансия появилась сразу после завершения саммита Россия – НАТО.

В качестве специальных навыков, которыми должны обладать соискатели вакансии указаны свободное владение и понимание жаргонной культуры русского языка, познания в области тюремного и воровского сленга. В качестве дополнительных качеств также приветствуется опыт нахождения в российских исправительных учреждениях и проживание в России в период 90-х годов ХХ века.

«Представители России на прошедших переговорах в ходе саммита Россия-НАТО широко использовали слова, не характерные для подобных мероприятий. Из-за этого у нас возникли трудности с пониманием точных требований и предложений российской стороны. Наши переводчики порой ничего не могли понять. Например, было не понятно, что означает выражение господина Рябкова: «НАТО должно собрать манатки и умывать из восточной Европы» Для нас до сих пор остается загадкой, что такое манатки, – заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. – Пентагон сообщил, что подобных вооружений с таким названий у нас не имеется. Также непонятно, почему российские коллеги постоянно просили нас «поступать по понятиям». Что это за «понятия» для нас так и осталось загадкой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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