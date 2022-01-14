В 2022 году более 300 рыбинцев смогут заключить социальные контракты

14.01.2022, 14:35, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Финансовую поддержку по государственной программе можно получить на время поиска работы, на ведение личного подсобного хозяйства, развитие бизнеса.

Также на денежную помощь могут рассчитывать многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. За 2021 год в Рыбинске заключили 245 социальных контрактов для поддержки граждан. Чаще всего рыбинцы обращались за финансовой помощью для открытия своего дела.

Социальный контракт — это пилотный проект, который был запущен в Ярославской области в 2021 году. Государственная программа призвана помочь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С помощью финансовой поддержки стимулировать человека к активным действиям для выхода из кризиса.

В 2021 году Рыбинск для заключения социальных контрактов получил более 32 млн рублей. Деньги были направлены из областного и федерального бюджетов. На эти средства департамент социальной поддержки населения заключил 245 контрактов, 100 из них на развитие своего дела, 47 — на время поиска работы, пять — для ведения личного подсобного хозяйства. 93 малоимущие семьи получили деньги на неотложные нужды.

В 2022 году программа продолжится. Для заключения 303 контрактов Рыбинску выделено более 42 млн рублей.

— Условия заключения социальных контрактов остались прежними. Самое главное, чтобы гражданин на момент обращения был признан малоимущим, то есть среднемесячный доход на каждого члена семьи должен составлять меньше прожиточного минимума. В 2021 году прожиточный минимум был 10 742 рубля, в 2022-ом — 11 895 рублей, — рассказала и.о. директора департамента социальной поддержки населения Галина Саукова.

Чтобы стать участником государственной программы, соискателю необходимо обратиться в департамент по социальной поддержке населения по телефонам: +7 (4855) 28-29-23, 28-17-69, 28-25-71.

Пресс-служба администрации Рыбинска