Володин высказался за скорейшее принятие закона о пожизненном сроке для педофилов

“При формировании повестки приоритет для нас — реализация Послания Президента Федеральному Собранию. Которое на сегодняшний день выполнено на 80,4%. Нам важно, чтобы Правительство внесло оставшиеся законопроекты. Будем обсуждать этот вопрос”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер сообщил, что с просьбой ускорить принятие закона обратились депутаты Костромской областной думы. Этого решения ждет и общество, отметил председатель ГД.

“Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны”, – подчеркнул он.

Другие рассматриваемые в январе законопроекты должны сопровождаться проектами подзаконных актов в соответствии с регламентами Госдумы и правительства, отметил спикер.

“Поэтому, когда прогнозируется рассмотрение законопроектов, все это необходимо учитывать”, – добавил Володин.

Весенняя сессия ГД 2022 года продлится с 10 января по 31 июля. В первую неделю парламентарии работают с избирателями в регионах.