Володин призвал отписаться от анонимных источников информации

“Классическая журналистика — это цифры, факты и два мнения. Но сегодня особенное время — информацию черпаем из разных источников: социальные сети, интернет-издания, печатные СМИ, ТВ и радио. Много на этом рынке и анонимных источников”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он посоветовал гражданам использовать только проверенные источники информации. “А от остальных отпишитесь!” – добавил спикер.

Володин поздравил журналистов с Днем печати и пожелал им счастья, здоровья и творческих успехов.