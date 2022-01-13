 

Володин призвал отписаться от анонимных источников информации

13.01.2022, 12:00, Разное
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“Классическая журналистика — это цифры, факты и два мнения. Но сегодня особенное время — информацию черпаем из разных источников: социальные сети, интернет-издания, печатные СМИ, ТВ и радио. Много на этом рынке и анонимных источников”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он посоветовал гражданам использовать только проверенные источники информации. “А от остальных отпишитесь!” – добавил спикер.

Володин поздравил журналистов с Днем печати и пожелал им счастья, здоровья и творческих успехов.



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