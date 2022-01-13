В Сети появились фото дочери Агнии Дитковските

Актриса Агния Дитковските очень редко делится фотографиями детей. Недавно её мать Татьяна Лютаева выложила в “Сторис” фотографии с внучкой.

Актриса Агния Дитковските держит подробности своей личной жизни при себе. Она мать троих детей, но до недавнего времени в её блоге и в блоге её бывшего мужа можно было увидеть только фотографии старшего сына. О второй беременности и рождении второго ребёнка актриса вообще не сообщала общественности, как и о своей свадьбе прошлым летом, а о рождении третьего ребёнка она пояснила единичным лаконичным постом в Instagram.

Совсем недавно в Сети появилась фотография её средней дочери, внешность которой долго держалась в секрете. Бабушка девочки Татьяна Лютаева поделилась селфи с внучкой в “Сторис”. Она и её подруга Екатерина Климова сейчас находятся на зимнем отдыхе в жаркой стране.

Многочисленные подписчики Лютаевой завалили малышку комплиментами, называя её “восточной красавицей” и утверждая, что та унаследовала красоту своих звёздных мамы и бабушки.

Источник: 7days.ru