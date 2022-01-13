 

Анна Семенович отправилась из зимнего Омска в Египет

13.01.2022, 11:56, Разное
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Известная певица Анна Семенович пояснила в своем Instagram-аккаунте, что после работы в холодном Омске полетела отдыхать в теплый Египет. После напряженного графика звезда взяла восьмидневный перерыв. Она выбрала Египет не случайно, так как далеко не хотела лететь со сменой часовых поясов.
Профессия артистов иная, она отличается от других. Они работают на праздники. Поэтому только появились свободные дни, Анна Семенович решила отдохнуть. Она сразу же сняла шубу, взяла купальник и полетела в солнечную страну. Для отдыха знаменитость выбрала виллу в Египте с подогреваемым бассейном.

Актриса сообщает: погода в Египте солнечная, еда очень вкусная. В Instagram звезда выставила фотографию, представ с распущенными волосами в розовой блузке и кепке на берегу моря.

Поклонники пожелали певице хорошего отдыха, сделав много комплиментов, как она прекрасно и свежо выглядит. Анна Семенович обещала делиться с фанатами в “Сторис”, как будет проходить ее отдых в солнечном Египте.



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