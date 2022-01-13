“Один из китайских олигархов звонил богатому человеку нашей страны и просил о большой закупке масок”. Данилов рассказал, как в СНБО узнали о COVID-19

О том, что события в китайском Ухане могут иметь глобальное развитие, Данилова предупредил его заместитель.

“Мы впервые обратили внимание на определенные события в конце декабря 2019 года. Кажется, 23 декабря. В этот период времени мы получили первое сообщение, что в городе Ухань что-то происходит. Тогда об этом никто не знал, никто не говорил. У нас очень профессиональный человек, мой заместитель по гуманитарным вопросам – Алексей Соловьев. Он пришел ко мне и говорит: “Алексей Мячеславович, это очень опасная вещь”. Я говорю, Алексей, берите на контроль и отслеживайте! А потом, когда оно поехало-пошло, я вам передать не могу”, – рассказал Данилов.

Сигналом о необходимости подготовки украинской системы здравоохранения к пандемии стал звонок китайского олигарха украинскому, сказал Данилов.

“О масках интересна история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о большой закупке масок. Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

13 января В Украине зафиксировали максимальный за последний месяц суточный прирост случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3, 7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 98 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 3, 5 млн человек.

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