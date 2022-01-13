Мнение: А город подумал: ученья идут

Все школы Саратова закрыты из-за угроз минирования. Появились сообщения о минировании десятков школ в Самаре. Ранее об эвакуации школ сообщили в Красноярске и Архангельске.

Ну, наконец-то. А то все уже как-то расслабились. Так-то все верно: закон об эвакуации приняли, нужно проводить учения. Интересно: а как будут проводить учения по массовым захоронениям в мирное время?

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