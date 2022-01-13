Самым распространенным именем в Брюсселе стало Мохамед

Имя Мохамед стало самым распространенным среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году, говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

По данным агентства, в столице зарегистрированы 13595 человек с именем Мохамед, это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, которое занимает второе место в списке (6089). При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Что касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем стало имя Жан, (65886 человек), за ним следуют Марк (63436) и Патрик (50917). Имя Мохамед также вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии, заняв девятое место (34862 человека). Кроме того, имя Мохамед находилось на десятом месте в списке самых популярных имен среди мальчиков, родившихся в Бельгии в 2020 году, с этим именем появились на свет 345 человек.

Среди женских имен самыми распространенными в Бельгии в 2021 году стали Мария (116 317 человек), Мари (92 827) и Мартин (40 550).