Володин призвал срочно принять закон о пожизненном наказании для педофилов

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сообщил в Telegram, что «необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее, речь идет о пожизненном заключении педофилов».

«Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», – указал он.

Председатель Госдумы отметил, что, вероятнее всего, по данному вопросу депутаты будут единодушны.

«Что касается других законопроектов, рассматриваемых в январе, особенно второго чтения, хочу напомнить: в соответствии с регламентами Госдумы и правительства они должны сопровождаться проектами подзаконных актов. Поэтому, когда прогнозируется рассмотрение законопроектов, все это необходимо учитывать», – добавил он.

Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.

После инцидента Володин пообещал, что депутаты постараются принять закон об ужесточении наказания для педофилов уже в январе. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призывала исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов.