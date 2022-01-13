 

Мнение: Казахстан уронил биткоин?

13.01.2022, 11:28, Разное
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«Майнинг кампф» был опубликован 29 декабря. После Нового года неожиданно для меня видоверсия текста начала стремительно набирать просмотры.

За два дня до публикации, 27 декабря, когда я передавал текст в службу выпуска , биткоин стоил почти 51 тыс. долларов. Сразу после Нового года началась буза в Казахстане. И биткоин просел. Появились публикации, что это события в Казахстане уронили биткоин ниже 40 тысяч долларов за единицу. Потому что Казахстан занимал «…второе место по объёмам майнинга, то есть по уровню производства биткоинов. Однако из-за массовых беспорядков в стране был отключён интернет, без которого процесс майнинга невозможен» (отсюда).

Между тем, стоимость биткоина начала снижаться еще 29 декабря, то есть до начала «жаркой зимы» в Казахстане. Так что вряд ли колебания стоимости биткоина связаны с событиями в Казахстане.

Интересно, как сильно подешевеет биткоин в 2022 году? И выйдет ли Россия на второе место в мире (после США) по майнингу биткоинов, обогнав Казахстан?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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