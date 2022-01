Режиссер фильма “Общага” Роман Васьянов снял новый клип Адель

Певица Адель продолжает продвигать свой новый, первый за шесть лет альбом “30”. Вчера она представила новое видео на еще один трек с пластинки под названием “Oh My God”.

Ролик, как всегда у Адель, наполнен метафорами. Вот она в пелерине, которую носят католические священнослужители, а где-то рядом ползет змея, повсюду разбросаны райские яблоки, одно из которых певица смачно кусает в финале видео. Наряды для нового видео Адель взяла у Vivienne Westwood и Harris Reed.

Анонсируя новую работу, Адель рассказала о создании стильного, динамичного, яркого, несмотря на черно-белое цветовое решение, ролика.

Мне снова довелось работать с Сэмом Брауном, который был режиссером клипа Rolling In The Deep. Так что сотрудничество с ним спустя десятилетие было, по меньшей мере, ностальгическим. Мы снимали этот клип в день выхода “Easy On Me”, было миллион дел одновременно. Но внимание к деталям со стороны съемочной группы было просто уморительным – огромное спасибо вам за терпение и за то, что собрали все воедино. Это было очень весело, – написала Адель.

Адель

Режиссером видео, как отметила Адель, стал Сэм Браун, а за видеоряд отвечал российский оператор Роман Васьянов, Справедливости ради отметим, что для 41-летнего выпускника ВГИКа это не первая работа в Америке. Когда отснятый им рекламный ролик для компании Philips режиссера Эрика Ринша получил Каннского льва на международном фестивале рекламы в 2010, Роман начал работать в США. Самые известные из зарубежных проектов, оператором которых был россиянин, – это фильмы “Ярость” с Брэдом Питтом в главной роли, “Отряд самоубийц” с Марго Робби и Уиллом Смитом, “Яркость”с Уиллом Смитом и Джоэлом Эджертоном. В России Васьянов чаще всего работает с режиссером Валерием Тодоровским, вместе они выпустили такие фильмы, как “Тиски”, “Стиляги” и “Одесса”. В прошлом году Роман дебютировал как режиссер с картиной “Общага”.

Напомним, что певица Адель после шестилетнего перерыва выпустила видео на песню Easy On Me в середине октября 2021 года. Месяц спустя артистка представила свежий альбом, названный “30” как и предыдущие, согласно возрасту, в котором певица работала над ним. О том, что произошло у Адель за шесть лет творческого молчания, можно прочитать здесь.