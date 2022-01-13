Ирина Апексимова заявила, что разочарована в мужчинах

Ирина Апексимова поделилась, почему она уже давно не была в отношениях. Актриса утверждает, что с мужчинами ей не везёт

Ирина Апексимова имеет более чем успешную карьеру актрисы и режиссёра, а на данный момент увлечена работой в театре «Таганка», в котором является директором. Коллеги отмечают, что Апексимова очень серьёзно и ответственно подходит к работе и сумела сохранить театр на плаву даже во времена, когда люди нечасто ходят на театральные представления.

При своих высоких карьерных успехах актриса уже давно не имеет постоянного спутника жизни. Но, по её словам, она не считает себя неполноценной без второй половинки, как не считает недостатком и свой немолодой возраст.

Известно, что Ирина Апексимова дважды была замужем и неоднократно заводила бурные романы. Со своим первым мужем она прожила двенадцать лет и родила в браке дочь, однако в конце концов они решили развестись. Этому способствовали финансовые трудности и многочисленные бытовые ссоры. Второй же её муж ещё с первых дней совместной жизни стремился контролировать актрису. После развода с ним Апексимова больше не делилась подробностями своей личной жизни, хотя её периодически видели в компании красивых мужчин.

Апексимова заверяет, что она не презирает мужчин – просто разочарована в них после череды неудач. Актриса утверждает, что все ещё верит в существование любви и что когда-нибудь она встретит мужчину, способного завоевать её сердце.

Источник: www.eg.ru