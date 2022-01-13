 

Елена Малышева назвала неочевидный признак инфаркта

13.01.2022, 11:12, Разное
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Врач Елена Малышева пояснила о неочевидном признаке инфаркта. Она рассказала, что нужно обратить внимание на боль в животе.
Эта тема была затронута в эфире телевизионной программы «Жить здорово!», которая выходит в эфир «Первого канала». Малышева призвала не игнорировать один серьезный признак инфаркта. В данном случае речь идет о боли в области живота. Эту информацию в эфире телешоу подтвердил соведущий Малышевой, врач-кардиолог Герман Гандельман.

Болезни сердца могут давать о себе знать в виде дискомфортных ощущений в верхней части живота. Если присутствует такой симптом, то человеку необходимо посетить кардиолога. По данной причине терапевты могут заставить пациентов пройти обследование на предмет выявления сердечных патологий.

Если боль в животе возникает регулярно при физической нагрузке, то речь идет о стенокардии. Оба медика добавили, что болезни сердца являются очень серьезными, в результате них может быстро наступить летальный исход. При болях в животе рекомендуется делать стресс-тест для исключения патологий сердца.

Источник: lenta.ru



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