Прохор Шаляпин посвятил трогательные сроки покойной супруге

Известный певец Прохор Шаляпин посвятил трогательные строки своей покойной жене Татьяне Дэвис. Он поделился фотографией с бизнес-вумен в своем профиле в социальной сети Instagram.

Летом прошлого года Прохор Шаляпин женился на богатой бизнес-леди из Канады Татьяна Дэвис. На свадьбе жительница подхватила коронавирус. Уже через несколько дней она оказалась в одной из американских больниц, а спустя два месяца скончалась, не приходя в сознание. О кончине Дэвис ее родители Шаляпину рассказали не сразу. Артист очень долго оплакивал свою возлюбленную. Вчера в Instagram он поделился совместным снимком с Дэвис и посвятил ей очень трогательные строки.

Поклонники, прочитав текст, прочувствовали настроение Прохора Шаляпина. В тексте публикации артист признался, что действительно испытывал искренние чувства Татьяна Дэвис. В связи с этим ему тяжело говорить о покойной супруге. Певец старается перевернуть эту страницу и жить дальше, но, он до сих пор испытывает сильную боль.

Отдельно пользователи обратили внимание на снимок Шаляпина и Дэвис. На нем бизнес-леди крепко прижимается к своему возлюбленному. Поклонники в комментариях поддержали своего кумира. Они пожелали ему сил и терпения.