 

“Я сказала “да”. А потом мы выпили кровь друг друга”. 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом

13.01.2022, 11:06, Новости дня
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Актриса также опубликовала видео, в котором запечатлено, как певец, встав перед ней на одно колено, делает предложение.

Фокс отметила, что вместе они уже полтора года.

“Мы не замечали боли, с которой столкнулись за такой короткий период времени. Не подозревали о работе и жертвах, которые потребуют от нас отношения. Пройдя вместе через ад, он предложил мне выйти за него замуж. Я сказала “да”. А потом мы выпили кровь друг друга”, – написала актриса.

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Machine Gun Kelly на своей странице в Instagram крупным планом показал кольцо, которое вручил актрисе в день помолвке.

“”то одно кольцо, но я разработал его так, чтобы было два: изумруд (ее камень рождения) и бриллиант (мой камень рождения) на двух магнитных полосах шипов, которые сближаются, как две половинки одной и той же души, формируя темное сердце, которое является нашей любовью”, – написал он.

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Публикация от the Blonde Don (@machinegunkelly)

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам “Трансформеры” и “Трансформеры: Месть падших”, “Черепашки-ниндзя” и “Черепашках-ниндзя 2”.

Фокс – бисексуалка. С рэпером с рэпером Machine Gun Kelly она начала встречаться после развода в 2020 году с американским актером Брайаном Остином Грином. В браке с ним Фокс родила троих сыновей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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