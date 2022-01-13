 

“Беременяха”. Асмус показала округлившийся живот

13.01.2022, 11:06, Новости дня
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На первом фото актриса продемонстрировала округлившийся живот.

“Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас “плюс” сколько за новогодние?” – спросила она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Беременяха”, – прокомментировал подписчик dimavasilev63.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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