 

В Ивано-Франковской области эпидемические показатели COVID-19 ухудшились до “оранжевой” зоны

13.01.2022, 11:06, Новости дня
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За последние сутки в Ивано-Франковской области на 22,1% ухудшился коэффициент выявления случаев инфицирования.

Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в этом регионе составляет 273 на 100 тыс. населения. Выше только в Киеве (378).

В этих двух регионах накануне подтвердили больше всего новых случаев COVID-19: в Киеве – 997, в Ивано-Франковской области – 983.

Помимо Ивано-Франковской области, показатели, соответствующие “оранжевой” зоне карантина, остаются в Сумской (из-за коэффициента выявления случаев инфицирования) и Херсонской (из-за динамики уровня госпитализаций) областях.

В целом по Украине уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине составляет 26,3 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Скриншот: moz.gov.ua

“Оранжевый” уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим о приближении региона к “красной” зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в “желтой” зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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