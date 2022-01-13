Мнение: Президент США решительно определит

США подготовили новый проект "самых-самых-самых ультимативных санкций" против России, если та заберет Украину.

Группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях при нападении России на Украину. Документом предлагается ввести ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США. Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США сообщил, что тот поддерживает инициативу.

В случае нападения России на Украину законопроект:

обязывает наложить санкции на высокопоставленных чиновников: президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова, начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова;

обязывает принять те же меры против «командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушные силы и военно-морской флот»;

обязывает президента наложить ограничения по меньшей мере на три банка и финансовых института из перечисленных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также Российский фонд прямых инвестиций и ВЭБ.РФ;

дает право вводить санкции на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT;

требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями;

запрещает операции с первичным и вторичным госдолгом России;

поручает президенту определить отрасли российской экономики, которые должны быть ограничены в интересах национальной безопасности США, в частности нефтегазовую, угледобывающую и по добыче и обработке других полезных ископаемых;

побуждает его пересмотреть исключения из санкций, относящиеся к «Северному потоку-2».

Все эти меры должны вступить в силу в том случае, если президент США «решительно определит, что Россия участвует в новом вторжении или эскалации военных действий». Другие меры из законопроекта не зависят от этого условия. В их числе — поставки оборонительных средств Украине, направление ей $500 млн финансовой помощи в 2022 финансовом году и выделение $3 млн на военное обучение международных войск.

Авторы документа также предлагают расширить экономическое и военное сотрудничество со странами Прибалтики, «в том числе укрепляя способность балтийских стран противостоять гибридной войне». Сенаторы также выступают за расширение числа корреспондентских пунктов «Радио Свобода» (объявлено в РФ СМИ-иноагентом) и улучшение его охвата «в периферии России».

https://eadaily.com/ru/news/2022/01/13/posol-rossii-nazval-provokaciey-proekt-novyh-sankciy-ssha – цинк

В общем, ничего нового, просто собрали старые угрозы, свалили в кучу и назвали законопроектом.

Опять же стоит вопрос банальной цены и сопутствующего ущерба в обмен на создании на территории Украины нового федерального округа или союзного государства.

PS. Переговоры Россия-НАТО вчера ожидаемо прорывов не принесли. На основные российские требования НАТО гарантии давать отказывается.

Проблема достаточно проста – Россия фактически требует от США и их сателлитов выработать рамочные правила новой Холодной войны, обозначить сферы влияния и некоторые условия противостояния, так как старые (оставшиеся от прошлой Холодной войны) уже не действуют, а новые еще не выработаны. РФ предлагает некие новые правила игры США устраивает ситуация отсутствия правил, так как евроатлантисты считают, что без правил им проще бороться за за сохранение гегемонии, а Россия не сможет заставить их навязать им договорные ограничения. Поэтому на ключевые требования следует отказ. Что соответственно повышает вероятность более масштабного военного кризиса, который будет связан с увязкой угрозы ядерной войны (Карибиский кризис, кризис 1983 года) с необходимостью договоренностей (читай, новых правил), которые позволяет ее избежать.

Поэтому, вполне резонно ожидать, что после окончания текущей стадии переговоров, с ожидаемым негативным результатом, мы увидим дальнейшую эскалацию отношений США и РФ, причем совсем не обязательно, что это произойдет на Украине. Столкновения интересов как обычно, будут происходить на территории третьих стран.

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