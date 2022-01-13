 

Американские ученые нашли лекарство от коронавируса в конопле

13.01.2022, 10:46, Новости дня
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Соединения, содержащиеся в каннабисе, могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки, следует из исследования, опубликованного исследователями из Университета штата Орегон (США).

Ученые обнаружили, что две каннабиноидные кислоты – каннабигероловая и каннабидиоловая, – могут связываться с белком SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, и предотвращать проникновение вируса в клетки, передает Forbes.

Отмечается, что изученные каннабиноиды являются «распространенными и легкодоступными», а также безопасными для здоровья. Кроме того, они якобы эффективны против новых штаммов вируса.

Исследователи полагают, что каннабиноиды могут быть превращены в лекарства для профилактики или лечения коронавируса.

Напомним, в апреле 2021 года в Нью-Йорке привившимся от коронавируса раздавали марихуану.



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