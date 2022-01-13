Умерла основательница The Ronettes Ронни Спектор

Основательница группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни, сообщила ее семья.

«Сегодня Ронни мирно покинула этот мир. Ронни прожила свою жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице», – говорится в заявлении семьи певицы.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В составе группы The Ronettes Ронни Спектор исполняла музыку в стиле поп и рок-н-ролл. Известность принесла ей песня «Be My Baby». В состав группы помимо Вероники Беннетт также входили Эстель Беннетт и Недра Тэлли.